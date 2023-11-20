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MEB duyurdu öğretmenleri ilgilendiriyor! Süre uzatıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
MEB duyurdu öğretmenleri ilgilendiriyor! Süre uzatıldı

MEB, öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma sürelerinin 22 Kasım’a kadar uzatıldığını duyurdu.

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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma sürelerinin 22 Kasım’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin 19 Kasım 2023 Pazar günü sona eren ve uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilen mesleki eğitim çalışma süresi, 22 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.

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