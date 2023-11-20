BIST 7.955
DOLAR 28,76
EURO 31,44
ALTIN 1.825,92
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tekirdağ'da eski eşinin evinde ölü bulundu

Tekirdağ'da eski eşinin evinde ölü bulundu

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde 42 yaşındaki kadın, eski eşinin evinde ölü bulundu.

Abone ol

İddiaya göre, eski eşi H.U. ile 4 ay önce boşanan Sevgi T., önceki akşam eski eşinin bulunduğu Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki evine gitti. Gece eve gelmeyen annesini merak eden kızı, babasının yaşadığı eve geldiğinde annesi Sevgi T.’yi yerde kanlar içinde buldu.

Genç kızın çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, Sevgi T.’nin ensesinden tabanca ile vurularak öldüğünü belirlerken, polis ekipleri olayda kullanıldığı belirlenen silahı da odada yerde buldu.

Olayın ardından kayıplara karışan H.U. ise polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kısa süre içerisinde saklandığı yerde yakalandı. Gözaltına alınan H.U., doktor raporunun alınmasının ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sevgi T.’nin cansız bedeni olay yerinde nöbetçi Cumhuriyet savcısının ön otopsisinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İki çocuk annesi Sevgi T.’nin yakınları olayın şokunu uzun süre üzerinden atamazken, Sevgi T.’nin ölüm sebebi araştırılıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İzmir anketi Tunç Soyer'e kabus gördürecek! İşte 3 büyükşehirden dikkat çeken sonuçlar...
Foto Galeri İzmir anketi Tunç Soyer'e kabus gördürecek! İşte 3 büyükşehirden dikkat çeken sonuçlar... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Motokros Şampiyonası’nın final ayağı Afyonkarahisar’da yapılacak
Türkiye Motokros Şampiyonası’nın final ayağı Afyonkarahisar’da yapılacak
MEB duyurdu öğretmenleri ilgilendiriyor! Süre uzatıldı
MEB duyurdu öğretmenleri ilgilendiriyor! Süre uzatıldı
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Suat Taştan, son yolculuğuna uğurlandı
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Suat Taştan, son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti
İstanbul'da bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Bu yıl en az 17,6 milyon çocuk açlık içinde doğacak
Bu yıl en az 17,6 milyon çocuk açlık içinde doğacak
Ümraniye Osmangazi Millet Bahçesi bu hafta açılıyor
Ümraniye Osmangazi Millet Bahçesi bu hafta açılıyor
İsrail Endonezya Hastanesi'ne sığınanları vurdu, ölü ve yaralılar var
İsrail Endonezya Hastanesi'ne sığınanları vurdu, ölü ve yaralılar var
2024'te dolar kuru kaç TL olacak? Ziraat Bankası eski Müdür Yardımcısı açıkladı
2024'te dolar kuru kaç TL olacak? Ziraat Bankası eski Müdür Yardımcısı açıkladı
Malatya'da kayıp çoban ölü bulundu!
Malatya'da kayıp çoban ölü bulundu!
Batman'da okulun istinat duvarı çöktü!
Batman'da okulun istinat duvarı çöktü!
TL mevduatlar 6,5 ayın zirvesinde
TL mevduatlar 6,5 ayın zirvesinde