Ekrem İmamoğlu’ndan İYİ Partili Suat Sarı’ya adaylık yanıtı

Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı'nın aday adaylığını duyurmasını değerlendirdi. "Hayırlı olsun" diyen İBB Başkanı "İttifak meselesi bir kişinin kararıyla değil partilerle ilgili bir süreç" ifadesini kullandı.

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İBB Başkanı İmamoğlu, metrobüs yolunda 1. ve 2. etap çalışması tamamlanan beyaz yol beton kaplama çalışmalarını yerinde inceledi. Beylikdüzü'nde gerçekleştirdiği inceleme sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Sözcü'de yer alan habere göre İmamoğlu'na İBB Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü ve Ulaşım Komisyonu Üyesi Suat Sarı'nın partisinde İBB başkanlığı için aday adayı olduğunu açıklamasıyla ilgili değerlendirmesi soruldu. İmamoğlu “Hayırlı olsun. Aday adayı olmak değerlidir, önemlidir. Suat Sarı da bizim değerli ve geçmişten gelen deneyimleri üzerinden ulaşıma dair dönem dönem kıymetli tespitleri olan bir arkadaşımız. Kararında başarılar dileriz kendisine. Benim diyebilecek olduğum, bana yakışan sadece bu kadarıdır” dedi.

"İttifak meselesi..."

İstanbul'da seçimlerde ittifak olup olamayacağına ilişkin soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

– Ben hep söyledim. İttifak meselesi bir kişinin kararıyla değil partilerle ilgili bir süreçtir. Biz her zaman en iddialı olduğumuz şeyi şöyle tarifledik; toplumsal ittifak olarak tarifledik. Toplumsal ittifakı en güçlü şekilde kurmaya kararlıyız. Elbette ki bunun siyasi olarak da görüşmesi mümkündür. Kurumsal olarak da görüşmesi mümkündür.

Daha önce olduğu gibi ve başarıldığı gibi. Bu bakımdan da tabii ki bir kişi ‘aday adayıyım' diyebilir. Ama en son karar verecek olan partilerdir. Biz hala daha önce ittifak kurduğumuz, ittifak konusunu konuştuğumuz, toplumsal ittifakı oluşturduğumuz bütün çabaları en üst seviyede vermeye devam edeceğiz. Diğer hususlar elbette en üst seviyede konuşulacak meselelerdir. Önümüzde zaman ve gündem bu şekilde devam edecek.

CHP'nin yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarının ne zaman belirleneceği sorusu üzerine İmamoğlu "Adaylarımızı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Aralık ve ocak ayında belli olur.” dedi.