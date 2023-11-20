Görgü tanığı dehşet anlarını anlattı: Eşim kapıyı açınca...

BATMAN'da meydana gelen selde 3 yeğenini kaybeden Zeynep Güner, dehşet anlarını anlattı.

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Gece saatlerinden itibaren kentte etkili olan sağanak nedeniyle Seyitler Mahallesi 3062 Sokakta bulunan müstakil kerpiç evin çökmesi sonucu 3 çocuk ve babaanneleri hayatını kaybetti. Çöken evin bitişiğinde yaşayan görgü tanığı Zeynep Güner, selde kız kardeşinin 3 çocuğu ile babaannelerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Çocuklarını güçlükle evden kurtardıklarını anlatan Güner, çocuklarını kurtardıktan sonra eşiyle birlikte mahsur kaldıklarını dile getirdi. Görevliler ve vatandaşların yardımı ile kurtarıldıklarını anlatan Güner, sel anında yaşadıklarını İHA kamerasına anlattı.

Gece yarısı gök gürültüsüyle irkildiklerini anlatan Güner, “Evde içerideydik. Gece yarısı 00.00 gibiydi. Çocuklarım korkudan yatmamıştı. Onları yatırmaya çalıştım. Eşimle çay içtiğimiz sırada büyük bir ses geldi ve elektrikler kesildi. Eşim kapıyı açınca sel suları evimize doldu, üzerimize geldi. Bebeğimi aldım eşim, diğer çocukları alarak zor attık dışarı kendimizi. Allah kurtardı bizi. Bir kızım dama çıktı çocukları ona uzatarak kurtardık. Ben ve eşim mahsur kaldık. Kız kardeşimin üç çocuğu ve kaynanası vefat etti. Komşular bizi kurtardı” dedi.