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Antalya'da "Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi" tamamlandı

Antalya'da "Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi" tamamlandı

Antalya'da üçüncüsü düzenlenen "Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi", sona erdi.

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Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI), Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı destinasyon partnerliğinde organize ettiği seri, Antalya'da yeşil ve mavinin kesiştiği doğal güzellikler ve tarihi zenginlikler içinde belirlenen parkurlarda gerçekleşti.

Serinin son günü, 98 kilometrelik "uzun parkur" ve 66 kilometrelik "kısa parkur" yarışlarına sahne oldu. Para bisiklet ve zamana karşı yarışların da yapıldığı organizasyonda çeşitli yaş kategorilerine göre birinciler belirlendi. Eski UCI Başkanı Brian Cookson da kısa parkur 70-74 yaş grubunda pedal çevirerek, yarışı 3. tamamladı.

Uzun parkur yarışını yüzde 20'lik dilimde bitiren sporcular, Danimarka'da düzenlenecek 2024 UCI Gran Fondo Dünya Serisi Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ile diğer yetkililer verdi.

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