BIST 7.965
DOLAR 28,76
EURO 31,45
ALTIN 1.824,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Traktörden eve ve ağıla sıçrayan yangında 4 keçi telef oldu!

Traktörden eve ve ağıla sıçrayan yangında 4 keçi telef oldu!

Burdur'un Gölhisar ilçesinde traktörde başlayan ve ev ile ağıla sıçrayan yangında 4 keçi telef oldu.

Abone ol

Yeşildere köyünde Durmuş Ali Karabaş'a ait traktörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ev ve ağıla sıçrayan yangını fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangın bölgeye gelen Gölhisar Belediyesi ve Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Traktörün yandığı, ev ve ağılın kullanılamaz hale geldiği yangında 4 keçi de telef oldu.

Gölhisar Kaymakamı Kadir Ulusoy ile Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş da köye giderek incelemelerde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle tırlar yolda kaldı!
Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle tırlar yolda kaldı!
Görgü tanığı dehşet anlarını anlattı: Eşim kapıyı açınca...
Görgü tanığı dehşet anlarını anlattı: Eşim kapıyı açınca...
Gazze'den getirilen 28 prematüre bebek Mısır'da tedavi görecek
Gazze'den getirilen 28 prematüre bebek Mısır'da tedavi görecek
Japonya Fukuşima'daki atık suyu okyanusa boşaltmayı sürdürüyor!
Japonya Fukuşima'daki atık suyu okyanusa boşaltmayı sürdürüyor!
Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı!
Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı!
Yardım bahanesiyle bir kişiyi 2 milyon 91 bin 250 lira dolandırdılar!
Yardım bahanesiyle bir kişiyi 2 milyon 91 bin 250 lira dolandırdılar!
Ağrı’da 826 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Ağrı’da 826 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Ekrem İmamoğlu’ndan İYİ Partili Suat Sarı’ya adaylık yanıtı
Ekrem İmamoğlu’ndan İYİ Partili Suat Sarı’ya adaylık yanıtı
Erzincanlı balıkçı Karasu nehrinde yakaladı görenler şaşkına döndü
Erzincanlı balıkçı Karasu nehrinde yakaladı görenler şaşkına döndü
İYİ Parti, Ümit Dikbayır'ı 'kesin ihraç' için disipline sevk etti! Dikbayır'dan şok açıklamalar...
İYİ Parti, Ümit Dikbayır'ı 'kesin ihraç' için disipline sevk etti! Dikbayır'dan şok açıklamalar...
Bendevi Palandöken 5 bin liralık ikramiyeyle ilgili yeni çağrı
Bendevi Palandöken 5 bin liralık ikramiyeyle ilgili yeni çağrı
Tekirdağ'da eski eşinin evinde ölü bulundu
Tekirdağ'da eski eşinin evinde ölü bulundu