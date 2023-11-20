'Lionel Messi İlkokulu' sosyal medyada gündem oldu, belediye başkanı harekete geçti
ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde bir okulun isminin haritalarda 'Lionel Messi’ olarak geçmesi büyük şaşkınlık oluşturdu.
Elazığ'a 116 kilometre uzaklıkta bulunan Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde bir okulunun isminin haritalarda 'Lionel Messi İlkokulu' olarak geçmesi şaşkınlık oluşturdu.
Üçocak İlkokulu olan okulun adının navigasyonda dünyaca ünlü futbolcu Messi’nin adı olarak geçmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Belde Belediye Başkanı Yılmaz Yegül ise ilk kez denk geldiği bu durum karşısında şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.
İlk başta inanamadığını, konumun beldelerindeki okulu göstermesi ile neye uğradığını şaşırdığını anlatan Başkan Yegül, şöyle konuştu:
"Çok şaşırdım, ben de inanamadım ama baktım ki konum burayı gösteriyor. Arama motorunda 'Lioanel Messi Ortaokulu' yazdığınızda konum burayı gösteriyor.