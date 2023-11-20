'Lionel Messi İlkokulu' sosyal medyada gündem oldu, belediye başkanı harekete geçti

İlk başta inanamadığını, konumun beldelerindeki okulu göstermesi ile neye uğradığını şaşırdığını anlatan Başkan Yegül, şöyle konuştu:

"Çok şaşırdım, ben de inanamadım ama baktım ki konum burayı gösteriyor. Arama motorunda 'Lioanel Messi Ortaokulu' yazdığınızda konum burayı gösteriyor.