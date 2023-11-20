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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 50+1 çıkışıyla ilgili MHP'li Semih Yalçın'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 50+1 çıkışıyla ilgili MHP'li Semih Yalçın'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur." sözleriyle ilgili MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yarın grup toplantısında konuşacağı açıklandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere cumhurbaşkanı seçilme şartıyla ilgili yaptığı açıklamalar gündeme oturdu.

Erdoğan'ın değişmesini istediği yüzde 50+1 şartıyla ilgili MHP'nin ne diyeceği merak konusuydu. İlk açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi.

Yazar İsmail Saymaz'a konuştu. Saymaz, sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:

Bahçeli yarın konuşacak

50+1 meselesinde Bahçeli’nin görüşünü öğrenmek için MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ı aradım. Yalçın, MHP’nin grup toplantısını işaret ederek, “Yarını bekleyin” dedi, Yalçın, Bahçeli’nin konuşmasında bu meseleye değineceğini ifade etti.  

Erdoğan ne demişti?

"50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa… Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla “en fazla oyu alan aday seçilir” denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır."

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