Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye! Kabine toplandı tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da...

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Kabine gündeminde SSK ve Bağ-Kur emeklisi olup da Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı oldukları için 'çalışan' gözüken ve 5 bin TL'lik Cumhuriyet İkramiyesi'ni alamayan çiftçiler var. Kabine ayrıca, Gazze'deki son gelişmeler, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki kriz, yeni anayasa çalışmaları ve 5 artı 1 sistemi ile ilgili yeni düzenleme de var.

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Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Öncelikli gündem maddesi arasında İsrail’in Gazze'ye saldırıları, rehineler başlığı yer alırken iç gündemde ise Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki yaşananlardan ekonomiye kadar pek çok başlığın ele alınması bekleniyor.

Asgari ücret, emekli ikramiyesi, enflasyon...

Bu kapsamda gözler bir yandan Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun başlatacağı pazarlık sürecinde. Bir yandan da enflasyonla mücadelede. Ayrıca 5000 TL emekli ikramiyesi için milyonları ilgilendiren ek düzenlemenin Kabine Toplantısı'nda gündeme gelmesi bekleniyor.

Cumhuriyet ikramiyesi hesaplara geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Cumhuriyet ikramiyesi kararı ile çalışmayan emeklilere 5000 TL ödeme yapılmasına karar alınmıştı. Toplamda 12,2 milyon emekliye 61 milyar TL ödeme gerçekleştirildi. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler çalışmasa da 5 bin TL'lik ikramiyeyi alamamıştı.

Erdoğan iki bakan ile görüşecek

Çiftçilerin AK Parti milletvekilleri ve parti yönetimine 5000 TL emekli ikramiyesi için taleplerini ilettikleri öğrenilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile konuşacağı bildirildi.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları...

Kabine gündemin ana başlıkları arasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da var. Bölgede insani durumun iyileştirilmesi ve hastalarla yaralıların tahliyesi için atılabilecek adımlar ele alınacak bir kez daha.

Dünya kamuoyunun İsrail'e dönük baskının artırılabilmesi için yapılabilecekler de kabinede ele alınacak.

İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması için yapılabilecekler de gündemde olacak. Gazze için yürütülecek telefon diplomasisine de ayrı bir parantez açılacak.

F-35 yerine Eurofighter savaş uçakları...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güçlendirilmesine dair hamleler de kabinede değerlendirilecek. ABD'den 40 adet F-16 tedariği ve 80 adet modernizasyon kiti satın alımı süreçlerinin de masaya yatırılması bekleniyor. Ayrıca, Avrupa'dan 40 adet Eurofighter Typhoon uçağı alınması konusunun da değerlendirilmesi bekleniyor.

AYM-Yargıtay polemiği

Kabinenin iç gündeminde ise Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki polemik gündemde olacak. Cumhurbaşkanı, yaşanan krizin çözümü için anayasal ve yasal düzenleme sinyali vermişti. O düzenlemelerin neler olabileceği üzerinde durulması bekleniyor.