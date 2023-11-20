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Yüksek Hızlı Tren yaya çarptı! Vatandaş ağır yaralandı!

Yüksek Hızlı Tren yaya çarptı! Vatandaş ağır yaralandı!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yüksek hızlı trenin çarptığı kişi ağır yaralandı.

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İstanbul yönüne giden yüksek hızlı tren, Tavşancıl mevkisinde raylarda yürüyen ve kimliği henüz belirlenemeyen 65-70 yaşlarında bir erkeğe çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, D-100 kara yolu ile yaklaşık 15 metre kot farkı bulunan tren yoluna seyyar merdiven yardımıyla indi. Çalışma sırasında kara yolunun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

Kazazede, AFAD ve itfaiye ekiplerince taşınarak ambulansa konuldu. Körfez ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaklaşık 1,5 saat kaza yerinde bekleyen tren, yaralının alınmasının ardından seferine devam ederken, kara yolunda ulaşım normale döndü.

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