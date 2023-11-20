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Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçına hazırlanıyor!

Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçına hazırlanıyor!

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.

Kırmızı-siyahlı ekip, pas ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde geniş alanda çift kale maç oynadı.

Antrenmana milli takımlarında bulunan Max Gradel, Denis Dragus, Florin Nita, Luka Stankovski ile Janio Bikel katılmadı.

Sakatlığı devam eden Ulaş Zengin ve Ertuğrul Ersoy da antrenmanda yer almadı.

Gaziantep FK, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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