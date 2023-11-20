Kar Türkiye'ye hızlı giriş yaptı! Uludağ'da geri sayım başladı, kar kalınlığına bakın

Ardından yılbaşı ve yarıyıl tatili ile güzel bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz. Geçen sene beklediğimiz kış olmadı. Bu sene emareler bereketli bir kış geçireceğimizi gösteriyor, erken satışlarımız Ağustos ayında başlamıştı, şu anda da devam etmekte.