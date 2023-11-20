Kar Türkiye'ye hızlı giriş yaptı! Uludağ'da geri sayım başladı, kar kalınlığına bakın
Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ’da sezon için geri sayım başladı.Bölgede kar kalınlığı 64 santimetreye ulaştı. Otellerde sezon için hummalı bir çalışma devam ederken, erken rezervasyonlar alınmaya başladı.
Uludağ’da kar kalınlığı 64 santimetreye ulaştı.Pistlerde kar seviyesi kayak yapmaya müsaade ederken, yollarda da iş makineleri, kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Uludağ’da hava sıcaklığı eksi 3 ile eksi 9 arasında ölçülürken, Perşembe ve Cuma gününe kadar yağış beklenmiyor.
Otel yetkililerinden Harbi Türk "Genelde Kasım ayında fazla kar yağmaz ama bu sene güzel kar yağdı. Biz tesisleri Aralık ayında açacağız.
Ardından yılbaşı ve yarıyıl tatili ile güzel bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz. Geçen sene beklediğimiz kış olmadı. Bu sene emareler bereketli bir kış geçireceğimizi gösteriyor, erken satışlarımız Ağustos ayında başlamıştı, şu anda da devam etmekte.
Kar yağışının rezervasyona çok güzel bir etkisi oldu. Bu yıl kişi başı fiyatlarımızın 5 ila 10 bin Türk Lirası olması öngörülüyor" dedi.