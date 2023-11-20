İsrail'in 'Gazze'de sivillere yardım ediyoruz' dediği görüntüdeki yaşlı adamı infaz ettiği ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin iddiaların yer aldığı Dezenformasyon Bülteni'nin 100'üncü sayısı yayımlandı.

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Bültende, İsrail'in "Askerlerimiz, Gazze'de sivillere yardım ediyor" iddiasıyla servis ettiği görüntülerin doğru olmadığı, paylaşılan fotoğraftaki yaşlı adamın, İsrail güçlerince infaz edilen 74 yaşındaki Gazzeli Beşir Hacı olduğu belirtildi.

İsrail'in zorla yerinden ederek güneye sürdüğü binlerce Gazzeliden biri olan Beşir Hacı'nın, İsrail askerlerince acımasızca infaz edildiğinin belirlendiği kaydedilen bültende, "El Arabiye televizyon kanalına konuşan oğlu, güneye giderken ailesini kaybettiğini, daha sonra babasını başından ve sırtından vurulmuş halde bulduğunu ifade etmiştir. Fotoğrafın İsrail hesaplarında propaganda malzemesi yapıldığını gören Hacı'nın torunu Hala Hacı, dedesinin İsrail askerlerince öldürüldüğünü açıklamıştır." tespitine yer verildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ve resmi devlet hesaplarından paylaşılan idam görüntüleriyle ilgili, "Hamas'ın masum insanları öldürdüğü" iddialarının da gerçek dışı olduğu vurgulanan bültende, görüntülerin 2014'te İran'daki uyuşturucu tacirinin halka açık idamı sırasında kaydedildiğinin belirlendiği açıklandı.

Bültende, "İsrail askerlerince Gazze'de Hamas'a ait tünellerde kaydedildiği" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin de gerçeği yansıtmadığı, bu kayıtların İsveç'teki eski verici merkezine ait olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

"İsrail ordusunun Şifa Hastanesi arazisinde Hamas tüneli bulduğu" iddialarının da doğru olmadığına işaret edilen bültende, "İddiaya konu görüntüler incelendiğinde tahrip edilen çukurun girişinde boruların ve bir beton kapağın olduğu belirlenmiştir. İsrail tarafından 'Hamas tüneli' iddiasıyla servis edilen görüntülerdeki yapının, bir foseptik çukuruna (kuyusu) benzediği açıkça görülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bültende şu iddialara yanıt verildi:

"İsrail askerleri, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ndeki yeni doğan Filistinli bebeklerle ilgileniyor.' iddiası doğru değildir. İddiaya konu fotoğrafın, 8 Kasım 2023'te Rişon LeTsiyon'daki bir kliniğin sosyal medya hesabından, 'Yeni doğan bebeklerini ziyarete gelen babalar' notuyla paylaşıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca fotoğrafın İsrail medyasında da 'İki yedek asker, yeni doğan bebeklerini karşılamak için dün birkaç saat izin alabildi.' bilgisiyle servis edildiği belirlenmiştir.

İsrail propaganda hesaplarından paylaşılan hastanede yatan bir adamın görüntüleriyle ilgili 'Filistinliler, sahte videolar üretiyor' iddiası da doğru değildir. Görüntülerde tıbbi cihazların yanlış kullanıldığı, İsrail propagandasını yayan hesapların da görüntüleri, 'Bu, bir Filistinli ve sahte görüntü kurguluyorlar.' iddiasıyla paylaştığı belirlenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda görüntülerin bir diziden alındığı ve iddiaya konu sahnenin 2019'da Malezya medyasında eleştirilere neden olduğu tespit edilmiştir.

'Filistinliler, sahte cenaze töreni düzenledi.' algısı oluşturmak için paylaşılan görüntüler, Filistin'de kaydedilmemiştir. Görüntülerin 5 yıl önce dijital platformlarda yayımlanan bir kısa filmden alındığı tespit edilmiştir."

Şifa Hastanesi ve tünellere ilişkin iddialar

"Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde Hamas üyeleri ile İsrail askerlerinin çatıştığı" iddiasının da doğru olmadığı belirtilerek, "Söz konusu görüntülerin, 14 Ağustos 2013'te Mısır'daki Rabia el-Adeviyye Meydanı'ndaki sahra hastanesinde kaydedildiği tespit edilmiştir. İsrail, hastane saldırılarını meşrulaştırmak için Hamas üyelerinin hastanelerde olduğuna dair birçok asılsız iddia yaymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bültende "Gazze'den İsrail'e uzanan yeni ve en uzun Hamas tünellerinin keşfedildiği" iddialarının doğru olmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"İddiaya konu birinci fotoğrafın 2014'te İsrail medyasında 'İsrail Ordusu: Gazze Şeridi sınırı yakınında bulunan tünellerin Hamas'a ait olmadığını açıkladı.' şeklinde servis edildiği tespit edilmiştir. İkinci fotoğrafın ise yine 2014 yılında İsrail ordusu tarafından, 'Gazze'deki tüneller' iddiasıyla servis edildiği ancak herhangi bir kanıt sağlanamadığı belirlenmiştir.

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı 2007'de ticari geçişlere kapatılmış, İsrail ablukası ve sınır kapısının kapatılması nedeniyle Filistinliler, temel ihtiyaçlarını giderebilmek için tünellere yönelmiştir. İsrail, bu tünellerin çoğunu deniz suyu pompalayarak yıkmıştır. Bu tünellerin fotoğrafları birçok kez İsrail tarafından 'terör tünelleri' iddiasıyla servis edilmiştir."

"Fransa'da bir grup gencin 3 İsrailli kıza saldırdığı ve sonunun pek iyi bitmediği" iddiasına ilişkin, bültende "Kurgu olduğu açıkça anlaşılan görüntüler, 4 Kasım 2023'ten itibaren farklı iddialarla sosyal medyada paylaşılmaktadır. Bazı FETÖ hesapları da daha önce görüntüleri, 'laf attıkları Fransızlardan dayak yiyen Türk gençler' iddiasıyla paylaşmıştır. Görüntülerin kurgu olmasının yanı sıra görüntülerdeki kişilerin Türk veya İsrailli olduğuna dair herhangi bir kanıt yoktur." tespitine yer verildi.

"Yaralanma görüntülerinin sahte olduğu yönündeki iddialar gerçek dışı"

Öte yandan bültende, "Annesinin yanına koştuğu hastanedeki Gazzeli gencin yaralı olmadığı, yaralanma görüntülerinin sahte olduğu" yönündeki iddiaların da gerçek dışı olduğu vurgulandı.

İddialara yanıt olarak, "İsrail'in resmi hesapları, daha önce de belgesel çekimlerinden, kısa filmlerden ve tiyatrolardan alınan görüntüleri, 'Gazzeliler, sahte görüntü kurguluyor' iddiasıyla servis etmiştir. İsrail'in resmi hesabı, hastanedeki yaralı oğlunu görmeye gelen bir kadının ve onun başındaki sargıyı kaldıran gençlerin yer aldığı bir videoyu, 'sahte yaralanma videosu' iddiasıyla servis etmiştir. Görüntüler incelendiğinde, iddianın aksine İsrail bombardımanında yaralanan gencin başındaki sargının, yaralarının ciddi olmadığını göstererek annesini teskin etmek amacıyla kaldırıldığı açıkça görülmektedir." ifadelerine yer verildi.