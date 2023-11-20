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Tekirdağ'da 1 ton 500 kilogram kum midyesi ele geçirildi!

Tekirdağ'da 1 ton 500 kilogram kum midyesi ele geçirildi!

Tekirdağ'da toplanması ve satışı yasak olan 1 ton 500 kilogram kum midyesine el konuldu.

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İl Jandarma Komutanlığı, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Jandarma asayiş timleri, Süleymanpaşa ilçesinde denetimlerde şüphe üzerine bir araçta arama yaptı.

Aramada, çuvallarda içerisinde doldurulmuş 1 ton 500 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen midyeler denize bırakıldı.

Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

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