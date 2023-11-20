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İhracı istenen Ümit Dikbayır'dan İYİ Parti'ye imalı cevap! 'İsteneni yapmazsan...'

İhracı istenen Ümit Dikbayır'dan İYİ Parti'ye imalı cevap! 'İsteneni yapmazsan...'

İYİ Parti, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. Dikbayır'ın cevabı imalı ve çok kısa oldu...

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Meral Akşener’in ailesinin hesaplarını incelettiği iddiasıyla gündeme gelen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında flaş gelişme yaşandı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Dikbayır’ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından imalı cevap

Daha önce hakkındaki iddialar için savcılığa suç duyurusu yapacağını açıklayan Dikbayır, disipline sevk edilmesinin ardından kişisel sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yaptı. Dikbayır, "Bazen, istenilenleri yapmazsanız , istenmez olursunuz… ALLAH Büyük…" dedi. 

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