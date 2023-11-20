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Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG ile küresel rekabette yerimizi aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG ile küresel rekabette yerimizi aldık

"Türk araba yapamaz diyenlerin mantığını hüsrana uğrattık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa bir süre önce Ford Otosan'ın 3 bin 500 kişiye istihdam yaratan yeni fabrikasını açtıklarını belirterek, "Togg'un üretimi ve satışa başlamasıyla kendi markamızla küresel rekabetteki yerimizi aldık. Togg da 12 bin adet teslimat yaptı" dedi.

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Kabine Toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG ile ilgili son rakamları da verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobil TOGG ile ilgili yaptığı o açıklama; 

Kazakistan dönüşü açılışını yaptığımız Ford Otosan Yeniköy fabrikası toplam 3 bin 500 kişiye istihdam kapısı olan önemli yatırımdır. Otomotiv sektörümüz Türk ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdürüyor. Bu sektörde dünyanın 13. en büyük otomotiv üreticisi konumundayız. TOGG'un üretimi ve satışa başlamasıyla kendi markamızla küresel rekabetteki yerimizi aldık. Her aşamasını yakından takip ettiğim bu projenin hayata geçmesiyle 'Türk araba yapamaz, fabrikada üretim bandı yok, vatandaş bunu almaz' diyenleri, bundan 60 yıl önce Devrim otomobilini garaja mahkum edenlerin bugünkü uzantılarını hüsrana uğrattık.

"Togg 12 bine yakın teslimat yaptı"

TOGG şimdiye kadar 12 bine yakın teslimat yaptı. Üretim bandından inen ve teslim edilen araç sayısı günden güne artıyor. Bu yarışa nasıl isabetli bir zamanda dahil olduğumuz daha iyi anlaşılacaktır. Rize'de bakanlıklarımız ve belediyelerimizin tamamladığı 2 milyar 886 milyon lira yatırım bedeli olan eser, proje ve hizmetlerin resmi açılışını gerçekleştirdik. 36,7 kilometre uzunluğundaki Ayder yolunun temelini de bu vesile ile attık. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 8-9 Kasım tarihlerindeki Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı ve katılımcı ülkenin liderleriyle bir araya geldik. İran ve Pakistan'la birlikte kurduğumuz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kurumsal kapasitesini güçlendirmeye devam edeceğiz.

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