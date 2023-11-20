Devlet Bahçeli'den Hadi Özışık'a duygulandıran telefon

İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci Hadi Özışık, kardeşi Süleyman Özışık'ın vefatı sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den aldığı telefon ile ilgili anısını paylaştı. Hadi Özışık, Bahçeli'nin kendisine "Öz kardeşimi kaybetmiş kadar üzgünüm" dediğini ifade etti.

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Gazeteci Hadi Özışık, kardeşi Süleyman Özışık'ın vefatı üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisini arayarak kardeşi ile ilgili kendisine söylediği sözleri paylaştı. Bahçeli'nin telefonunun kendisini nasıl duygulandırdığını anlatan Hadi Özışık, bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından da bir mesaj yayımladı.

Özışık şu ifadeleri kullandı:

"MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, kardeşim Süleyman Özışık'ın vefat haberini aldığında, "Öz kardeşimi kaybetmiş kadar üzgünüm" demişti telefonda.

"Öz kardeşimi kaybetmiş kadar üzgünüm"

Acılı günümüzde bizden uzak olduğunu zannettiğimiz kim varsa aradı... "Dost" bildiklerimiz ise daha doğrusu bize yakın olduğunu zannettiklerimiz ise uzak durmayı tercih etti. Sayın Devlet Bahçeli'nin "Öz kardeşimi kaybetmiş kadar üzgünüm" sözleri işte bu yüzden benim için, ailem için, Süleyman'ın sevenleri için çok kıymetliydi.

Allah O'ndan razı olsun...

Ziyaretine gittim, aynı samimi duygularla karşılaştım. Sayın Devlet Bahçeli'nin sıcacık elinin omuzumda olması, bana da aileme de yetti... Allah O'ndan razı olsun...

İyi ki var...

Türkiye için... "