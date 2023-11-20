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Yeni sponsor açıklandı! Galatasaray'a dev gelir

Yeni sponsor açıklandı! Galatasaray'a dev gelir

Galatasaray, forma sponsorluğu konusunda PUMA ile 5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Galatasaray Kulübü, spor malzemeleri üreticisi Puma ile 25 milyon avro karşılığında 5 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, 2024-2025 sezonunu kapsayan 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak anlaşmanın, 30 Haziran 2029'da sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, 5 sezon için geçerli olacak sponsorluk ve lisans sözleşmesi kapsamında 25 milyon avroluk net ödeme dışında sportif başarıya dayalı oluşturulmuş prim ve ödül sistemine uygun olarak prim ödemesi ile Puma tarafından satışı yapılacak lisanslı ürünler üzerinden hesaplanacak telif ödemesinin Galatasaray'a aktarılacağı kaydedildi.

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