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Gazze'de ateşkes yakın mı? ABD Başkanı Biden duyurdu

Gazze'de ateşkes yakın mı? ABD Başkanı Biden duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Filistin arasında bir esir takası anlaşmasının yakın olduğuna inandığını açıkladı.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, Katar arabuluculuğunda Gazze Şeridi’ndeki esirlerin serbest bırakılması için müzakereler sürüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da Şükran Günü için düzenlenen bir etkinlikte, İsrail ve Filistin arasında esir takası anlaşmasına ilişkin gelen soruya cevap verdi. Biden, böyle bir anlaşmanın yakında gerçekleşeceğine inandığını açıkladı.

Katar anlaşma konusunda ilerleme sağlandığını açıklamıştı

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, dün esir takası hakkında devam eden müzakerelere dair yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse bu aşamada takıldığımız noktalar daha çok pratik ve lojistik konular, anlaşmanın özünü temsil eden şeyler değil" demişti.

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