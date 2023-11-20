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Trabzonspor'da scout ekibi görevde

Trabzonspor'da scout ekibi görevde

Trabzonspor'da teknik adam Abdullah Avcı ile görüşen oyuncu izleme birimi, Avrupa'da potansiyel oyuncuları takip etmek için mesaiye başladı.

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Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı ile geçen hafta yapılan toplantının ardından harekete geçen izleme birimi, Avrupa'da potansiyel oyuncuları takip etmek için sahaya çıktı.

61 Saat'in haberine göre; Polonya-Çekya maçının ardından Macaristan-Karadağ maçını da canlı takip eden Trabzonspor izleme komitesi, belirledikleri adayları Abdullah Avcı'ya raporlayacak.

Stoper ve orta saha takviyesi

Trabzonspor'un devre arasında stoper ve orta saha bölgesine transfer yapması bekleniyor.


Ayrıca gelecek vadeden ve sözleşmesinin bitimine kısa süre kalan oyuncular da transfer edilebilir.

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