Bakan Fidan'dan AB açıklaması! Avrupa karar vermek zorunda

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili kararı çekirdek ülkelerin vereceğini, Müslüman bir ülkeyle yeni bir birlik kurmak konusunda karar vermek zorunda olduklarını belirtti.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM'de Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Bakan Fidan'ın verdiği cevaplardan öne çıkan bölümler şöyle:

HEDEP Milletvekilleri kategorik olarak devletimiz Kürt düşmanlığı yapıyor gibi bir algı oluşturuyorlar. Biz bunu reddediyoruz. Kürt kelimesini çıkartıp PKK koymak gerekiyor. PKK düşmanıyız. Bu da zevkten düşman değiliz. Bize silahla gelen bir düşman var, biz de ona düşmanlık yapmaktayız.

Dil yanlış bir dil, haksız bir dil. Bu dilden çıkmak lazım. Bu dili kabul etmiyorum. PKK Türkiye Cumhuriyeti'ne silah çekmeye devam ettiği sürece mücadele devam edecek. Sadece PKK değil, kim silah çekerse biz mücadele ederiz.

"Avrupa karar vermek zorunda"

Avrupa şuna karar vermek zorunda. Türkiye ölçeğinde Müslüman üyeyle ben yeni üyelik kurmak istiyor muyum? AB medeniyetler üstü bir yapı olamadı. Onun için bir yere gidemiyor. AB, ABD birlikte gerek bölgemizde izlediği jeostartejik politikalara zaman zaman bizim kafa kafaya gelmemize neden olan konular. AB araç olarak kullandığını görüyorsunuz. Kıbrıs'ta bir şey var gümrük birliğinde karşınıza çıkıyor. Ege'de bir şey oluyor, vizede karşınıza çıkıyor.