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Devlet Başkanı seçildi! ilk ziyaretini ABD ve İsrail'e yapacak

Devlet Başkanı seçildi! ilk ziyaretini ABD ve İsrail'e yapacak

Arjantin'de dün düzenlenen devlet başkanlığı seçiminden zaferle çıkan aşırı sağcı Javier Milei, ilk yurt dışı ziyaretini göreve başlamadan önce ABD ve İsrail'e yapacağını belirtti.

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Milei, Arjantin'de yayın yapan Radio Mitre'ye yaptığı açıklamada, "İlk seyahatim ABD'ye olacak, aynı şekilde İsrail'e de uğrayacağım. Bunlar yapacağım ilk seyahatlerdir. Hepsi görevi devralmadan önce gerçekleşecek." ifadesini kullandı.

Büyükelçiliği Kudüs'e taşıyacağı sözünü vermişti

Milei, seçim kampanyası süresince devlet başkanlığını kazanması halinde Arjantin'in Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı sözünü vermişti.

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, sosyal medya hesabından Milei'nin, İsrail bayrağını dalgalandırdığı fotoğrafını paylaşarak, seçim başarısından ötürü kendisini tebrik etti.

Geçici seçim sonuçlarına göre Özgürlük Gelişimi Partisi'nin adayı Milei, oyların yüzde 55,69'unu alarak devlet başkanı seçilmişti.

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