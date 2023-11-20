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BM: BM bayrağı altına sığınan kişilerin bombalanması kabul edilemez

BM: BM bayrağı altına sığınan kişilerin bombalanması kabul edilemez

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de vurulan BM okullarıyla ilgili, "BM bayrağı altına sığınan kişilerin bombalanması kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okullarda "Hamas askeri karargahları ya da silahlar bulunuyor mu?" sorusuna cevaben Dujarric, "Okullar sivillerin sığınması için kullanılıyor. Muharip kişiler bulunmuyor." dedi.

Dujarric, "Okulların koordinatları bildirildi. Okullar uzun zamandır orada, bir gecede de ortaya çıkmadılar. BM bayrağı altına sığınan kişilerin bombalanması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

BM tesislerinin çatışmalara dahil edilmemesi gerektiğini daha önce de dile getirdiklerini anımsatan Dujarric, çatışmalar sonlandıktan sonra söz konusu saldırıların soruşturulacağını, halihazırda insani duruma odaklandıklarını söyledi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 66, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde en az 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişi öldürüldü. 

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