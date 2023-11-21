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Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü ulaşıma kapanacak

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü ulaşıma kapanacak

Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara-İstanbul istikameti bakım-onarım çalışmaları nedeniyle yarın 08.00-22.00 saatleri arasında kullanılamayacak.

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Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) Bolu Dağı Tüneli için açıklama geldi.

Açıklamaya göre 21 Kasım Salı günü bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Geçişi Ankara-İstanbul istikametinde 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacak.

Ulaşım D-100'den sağlanacak

Ulaşım, Abant kavşağı ile Kaynaşlı kavşağı arasında D-100 Karayolu üzerinden sağlanacak.

Otoyolun İstanbul-Ankara istikameti ise bu süreçte hizmet vermeye devam edecek.

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