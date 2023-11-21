AK Parti'den bomba 50+1 çıkışı: İttifaklar değişir! Erdoğan ile Bahçeli görüşecek

Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili “50+1” tartışmasında gözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin perşembe günü yapmaları beklenen görüşmeye çevrildi. AK Partili kurmaylar, “50+1” değişmesi durumunda dengelerin değişeceğini, ittifakların da değişeceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya dönüşü cumhurbaşkanlığı seçimi için "50+1 şartının değişmesi isabetli olur” çıkışının ardından siyaset kulisleri hızlandı. “50+1” tartışmasında gözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin perşembe günü yapmaları beklenen görüşmeye çevrildi.

AK Parti iki farklı formül hazırladı. AK Parti’de, aile ve başörtüsü düzenlemeleriyle birlikte mini anayasa paketinde yer verilmesi planlanan “50+1” değişikliğiyle ilgili ‘40+1’ ya da ‘en çok oyu alan seçilsin’ seçeneklerinin tartışıldığı belirtiliyor. Erdoğan ile Bahçeli arasında yapılması beklenen görüşmede, anayasa paketiyle Meclis’e getirilmesi planlanan “50+1” sisteminin de gündeme geleceği belirtiliyor.

Yerel seçim ittifakında da görüşülecek

Hürriyet'in haberine göre; kulislerde iki liderin ayrıca, yerel seçimler için AK Parti ve MHP heyeti tarafından yürütülen ittifak çalışmalarını da değerlendirip son noktayı koymaları da bekleniyor.

“Dengeler değişir, ittifaklar değişir

50+1 düzenlemesi, gündeme getirildiği günden bu yana AK Parti içinde de tartışılıyor. AK Parti kurmayları, “Dengeler değişir, ittifaklar değişir. En başında 40+1 son tartışmaydı. Yoksa belediye seçimi gibi birinci olan mı kazansın? Henüz netleşmedi, bu konuyu konuşacağız” değerlendirmesini yaptı.