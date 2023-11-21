Euro 2024 elemeleri 10. hafta sonuçları 3 takım daha finallerde

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 10. haftasına devam edildi. İtalya, Çekya ve Slovenya finallere katılmayı garantiledi.

Abone ol

Elemelerde son haftanın ikinci gününde, C, E ve H gruplarında 7 karşılaşma tamamlandı.

C Grubu'nda İtalya, konuk olduğu Ukrayna ile 0-0 berabere kalarak EURO 2024'e katılmaya hak kazandı.

E Grubu'nda Çekya, ağırladığı Moldova'yı Doudera, Chory ve Soucek'in ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup ederek finallere adını yazdırdı.

H Grubu'nda ise Slovenya, konuk ettiği Kazakistan'ı 2-1'lik skorla geçerek EURO 2024'e katılan diğer takım oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu:

Ukrayna-İtalya: 0-0

Kuzey Makedonya-İngiltere: 1-1

E Grubu:

Çekya-Moldova: 3-0

Arnavutluk-Faroe Adaları: 0-0

H Grubu:

Kuzey İrlanda-Danimarka: 2-0

Slovenya-Kazakistan: 2-1

San Marino-Finlandiya: 1-2