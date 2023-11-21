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İYİ Parti'de taciz skandalı! Meral Akşener'in o sözlerinin arkasında mide bulandırıcı olaylar var!

İYİ Parti'de taciz skandalı! Meral Akşener'in o sözlerinin arkasında mide bulandırıcı olaylar var!

İYİ Parti'de kaos giderek büyürken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den bomba bir yazı geldi. Meral Akşener'in parti içindeki 'Hele gariban kız çocuklarını istismar edenleri silmezsem adiyim" sözlerini hatırlatan Abdulkadir Selvi, "İYİ Parti’de mide bulandırıcı söylentiler dolaşıyor" iddiasını köşesine taşıdı.

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İYİ Parti'de istifalar, karşılıklı suçlamalar, disipline sevk etmeler devam ederken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den bomba bir iddia eldi. "Akşener, İYİ Parti’de tacizi mi ima etti" başlıklı bir yazı kaleme alan Abdulkadir Selvi, "Gariban kız çocuklarıyla ilgili defterin bir sayfası şimdi açılabilir" dedi. İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümü:

Meral Akşener'in satır arası sözleri

Meral Akşener, “Hele gariban kız çocuklarına, delikanlılara, onları üzenleri, onları istismar edenleri silmezsem adiyim” demişti. Ben de buna İYİ Parti’de mide bulandırıcı söylentiler dolaşıyor demiştim.

Bunları tek tek yazıyorum. Çünkü önümüzdeki günlerde karşılaşacağınız iddiaları çözmek için ipucu olsun istiyorum.

Delikanlılar bölümü defteri kapandı

1-Gariban kız çocukları
2-Delikanlılar
3-Onları istismar edenler
Delikanlılar bölümüyle ilgili defterin kapandığını düşünüyorum.

Gariban kızlar' defterinin bir sayfası...

Gariban kız çocuklarıyla ilgili defterin bir sayfası şimdi açılabilir. Diğer sayfası gerek duyulduğu zaman kullanılmak üzere bekletilebilir. Şifreli konuşma, ne biliyorsan yaz diyebilirsiniz. Ama ben bu tür belaltı vuruşları ahlaki bulmam. O yüzden girmem.

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