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Erzincan’da koyun sürüsü ve çoban tipiye yakalandı

Erzincan’da koyun sürüsü ve çoban tipiye yakalandı

Nisan ayında yaylalara çıkarılan koyun sürülerinin dönüş yolculuğu başladı. Erzincan'ın Tercan ilçesi sınırlarındaki yayladan köye götürülen koyun sürüsü, geri dönüş yolunda yüksek kesimli güzergâhta yağan kar ve tipiye yakalandı.

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Doğu Anadolu’ya beklenen kış erken geldi. İlkbaharda Erzincan’ın Tercan ilçesinden yaylalara çıkarılan koyun sürüsü kara yakalandı. Şavak aşiretinden Budak ailesine ait sürü, kar altında kaldı. Yağan kar çobanları şaşırtırken koyun sürüsünün kar altında geri dönüş yolculuğu devam etti.
Sürü sahibi Yusuf Budak, "Aniden bastıran kar çobanlarımızın ve hayvanlarımızın yaylada mahsur kalmasına neden oldu. Hayvanlarımızı köye indirmek için çobanlarımıza yardım etmeye geldik. Kar 60 cm'yi buldu. Yıllar sonra böyle bir durumla karşı karşıya kaldık" dedi.

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