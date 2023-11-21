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Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 10 bin 102 kişilik kadro açıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 10 bin 102 kişilik kadro açıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 10 bin 102 personel için kadro ihdas edildi. Konuya ilişkin karar ise Resmi Gazete'den duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Merkez teşkilatı için ihdas edilen kadrolara 3 ve 9 derece arası polis memuru için 500 kişilik kontenjan ayrıldı.

Taşra teşkilatı için ise 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü için 1 adet, yine 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı için 1 adet, 3 ve 9'uncu derece polis memurluğu için 9 bin 500 kadro ihdası yapıldı.

Merkez teşkilatta görevlendirilmek üzere 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü ataması yapılacak.

Karar yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayınlanan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne kadro ihdas edilmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

Alınacak kadrolar

Merkez teşkilatına:

10 emniyet müdürü, 90 başmüfettiş ve 500 polis memuru

Taşra teşkilatına:

9 bin 500 polis memuru

Moral Eğitim Merkezi'ne:

1 müdür ve 1 müdür yardımcısı

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