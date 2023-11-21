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Van’da kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı

Van’da kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 142 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, bazı uçaklar ise rötar yaptı.

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Van şehir merkezinde etkili olan sağanak, gece saatlerinde havanın sıfırın altına düşmesiyle birlikte yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde etkisini artırmaya başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.
Bölge genelinde havanın kapalı ve çok bulutlu olması; Van ve Hakkari'de ise akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışı beklendiğini belirten Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yer yer sis ve pus hadisesi konusunda da uyarılarını yeniledi.
Van’da kar yağışı uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. Van’dan Antalya’ya planlanan uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle rötarlı gerçekleşti. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de gece saatlerinden itibaren yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kar yağışı nedeniyle Başkale’de 22, Çatak’ta 16, Erciş’te 23, Gürpınar’da 68 ve Saray ilçesinde ise 13 olmak üzere toplam 142 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kar yağışının bu yıl erken olduğunu ve bugün itibariyle yoğun şekilde gerçekleşmesinin zirai açıdan ve su seviyesi düşen Van Gölü için önemli olduğunu ifade eden vatandaşlar ise Van’ın bu karı beklediğini kaydetti.

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