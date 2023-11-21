Gram altında tüm zamanların rekoru kırıldı! Ne kadar oldu, asıl yükseliş için tarih belli

Altın fiyatları baş döndürüyor. Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı.Uzman isim asıl yükseliş için 2024'ü işaret etti. İşte altın piyasasında son durum...

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Altının gram fiyatı spot piyasada haftanın ikinci işlem gününde değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.34'de 1868 liradan işlem gördü. Şu sıralar ise 1840 liradan alıcı buluyor. Yatırımcılar yükseliş devam eder mi diye merak ederken, uzman ismin açıklamaları dikkat çekti.

An itibari ile altın fiyatları:

Gram Altın: 1.840,91

Çeyrek altın: 3.056,00

Yarım altın: 6.124,00

Cumhuriyet altını:12.210,00

Piyasa uzmanı uyardı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tv100'de kaleme aldığı yazısında yatırımcıları uyardı ve şunları söyledi:

Fizikî tarafta bin 875 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. 1.850-1.875 lira aralığını takip edeceğim.

Bu hafta yine alım fırsatı verir. 1.850 liradan 2 bin liraya giden bir yolculuğa hazırlanın. 2024’de ilk hedefim 2 bin 500, devamında 2 bin 700 lira. Altın borçlanmayın!

"45 lira olacak uzak durun"

Öte yandan en az getiri sağlayan para birimi olduğunu söylediği dolardan uzak durmak gerektiğini açıkladı. Memiş, "2024 yılında dolar TL'de 45 lira seviyesini görebiliriz. Ancak bu bugün dolar alalım sonra satalım değildir. En az getiri sağlayan bir para birimidir. Dolardan uzak durmalı" dedi.