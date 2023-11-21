Kayseri 1. Amatör Küme 8. hafta tamamlandı

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme 8. hafta geride kaldı. 8. haftada oynanan 10 maçta 47 gol atıldı.Abone ol
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de ilk yarı bu hafta tamamlanacak. Geride kalan 8. hafta sonunda 3 grupta da büyük heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A Grubu'nda Amaratspor, B Grubu'nda Güneşspor ve C Grubu'nda E.M. Döğerspor takımları 8. haftayı lider olarak kapattı. 1. Amatör Küme’de bu hafta sonu oynanacak olan 9. hafta karşılaşmaları sonrasında ilk yarı tamamlanacak. 1. Amatör Küme’de A, B ve C Gruplarında 8. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
E.M.Döğerspor 3-0 Talas Anayurtspor
Yeni Erciyesspor 5-1 Yavuzspor
Yeni Esenspor 1-3 Talas Denizspor
Simya Koleji 4-2 Büyüleyenspor
Amaratspor 2-0 Anadolu Yıldızları
Kılıçaslan Yıldızspor 4-4 Buğdaylıspor
İncesu Gençlikspor 5-1 Sarız Anadoluspor
Bünyan Belediyespor 1-3 Cuma Uluçay Talasspor
G. O. Paşaspor 2-0 Palasspor
Göktürkspor 1-3 Güneşspor
Sindelhöyükspor 1-1 Erciyesgücü FK
Gültepespor 3-0 Develispor (H)