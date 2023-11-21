BIST 8.005
DOLAR 28,80
EURO 31,59
ALTIN 1.844,73
HABER /  SPOR

Kayseri 1. Amatör Küme 8. hafta tamamlandı

Kayseri 1. Amatör Küme 8. hafta tamamlandı

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme 8. hafta geride kaldı. 8. haftada oynanan 10 maçta 47 gol atıldı.

Abone ol

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de ilk yarı bu hafta tamamlanacak. Geride kalan 8. hafta sonunda 3 grupta da büyük heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A Grubu'nda Amaratspor, B Grubu'nda Güneşspor ve C Grubu'nda E.M. Döğerspor takımları 8. haftayı lider olarak kapattı. 1. Amatör Küme’de bu hafta sonu oynanacak olan 9. hafta karşılaşmaları sonrasında ilk yarı tamamlanacak. 1. Amatör Küme’de A, B ve C Gruplarında 8. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
E.M.Döğerspor 3-0 Talas Anayurtspor
Yeni Erciyesspor 5-1 Yavuzspor
Yeni Esenspor 1-3 Talas Denizspor
Simya Koleji 4-2 Büyüleyenspor
Amaratspor 2-0 Anadolu Yıldızları
Kılıçaslan Yıldızspor 4-4 Buğdaylıspor
İncesu Gençlikspor 5-1 Sarız Anadoluspor
Bünyan Belediyespor 1-3 Cuma Uluçay Talasspor
G. O. Paşaspor 2-0 Palasspor
Göktürkspor 1-3 Güneşspor
Sindelhöyükspor 1-1 Erciyesgücü FK
Gültepespor 3-0 Develispor (H)

ÖNCEKİ HABERLER
2014 SPK Uzman Yardımcılığı Sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı kararı
2014 SPK Uzman Yardımcılığı Sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı kararı
Aksaray'da doktorların park kavgası! Meslektaşını göğsünden bıçakladı
Aksaray'da doktorların park kavgası! Meslektaşını göğsünden bıçakladı
İstanbul’da İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
İstanbul’da İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
Hatay’ın Belen ilçesinde bir evin balkonu yandı
Hatay’ın Belen ilçesinde bir evin balkonu yandı
İYİ Parti'de taciz skandalı büyüyor! "İYİ Parti'den istifa eden ismin oğlu iki kıza tecavüz edip..."
İYİ Parti'de taciz skandalı büyüyor! "İYİ Parti'den istifa eden ismin oğlu iki kıza tecavüz edip..."
Van’da kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı
Van’da kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı
Erzincan’da koyun sürüsü ve çoban tipiye yakalandı
Erzincan’da koyun sürüsü ve çoban tipiye yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 10 bin 102 kişilik kadro açıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 10 bin 102 kişilik kadro açıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Sürücüler dikkat ulaşıma kapatıldı! Saat verildi
Sürücüler dikkat ulaşıma kapatıldı! Saat verildi
Euro 2024 elemeleri 10. hafta sonuçları 3 takım daha finallerde
Euro 2024 elemeleri 10. hafta sonuçları 3 takım daha finallerde
İYİ Parti'de taciz skandalı! Meral Akşener'in o sözlerinin arkasında mide bulandırıcı olaylar var!
İYİ Parti'de taciz skandalı! Meral Akşener'in o sözlerinin arkasında mide bulandırıcı olaylar var!
Ümit Dikbayır kararını verdi! 'Hafta sonu İYİ Parti'den istifa edeceğim'
Ümit Dikbayır kararını verdi! 'Hafta sonu İYİ Parti'den istifa edeceğim'