Kayseri 1. Amatör Küme 8. hafta tamamlandı

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme 8. hafta geride kaldı. 8. haftada oynanan 10 maçta 47 gol atıldı.

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Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’de ilk yarı bu hafta tamamlanacak. Geride kalan 8. hafta sonunda 3 grupta da büyük heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A Grubu'nda Amaratspor, B Grubu'nda Güneşspor ve C Grubu'nda E.M. Döğerspor takımları 8. haftayı lider olarak kapattı. 1. Amatör Küme’de bu hafta sonu oynanacak olan 9. hafta karşılaşmaları sonrasında ilk yarı tamamlanacak. 1. Amatör Küme’de A, B ve C Gruplarında 8. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

E.M.Döğerspor 3-0 Talas Anayurtspor

Yeni Erciyesspor 5-1 Yavuzspor

Yeni Esenspor 1-3 Talas Denizspor

Simya Koleji 4-2 Büyüleyenspor

Amaratspor 2-0 Anadolu Yıldızları

Kılıçaslan Yıldızspor 4-4 Buğdaylıspor

İncesu Gençlikspor 5-1 Sarız Anadoluspor

Bünyan Belediyespor 1-3 Cuma Uluçay Talasspor

G. O. Paşaspor 2-0 Palasspor

Göktürkspor 1-3 Güneşspor

Sindelhöyükspor 1-1 Erciyesgücü FK

Gültepespor 3-0 Develispor (H)