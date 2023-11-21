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Kocaeli’de karısını öldürdü, oğlunu yaraladı

Kocaeli’de karısını öldürdü, oğlunu yaraladı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir şahıs, tartıştığı karısını tabanca ile ateş ederek öldürdü, oğlunu ise yaraladı.

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Olay, Akse Mahallesi 528. Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasındaki Bahri G. ile eşi Kezban G. arasında tartışma çıktı. Tartışma, çiftin oğulları Salih G.'nin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Ökelenen Bahri G., tabanca ile eşine ve oğluna ateş etti. Kezban G. olay yerinde hayatını kaybetti, Salih G. yaralandı. Bahri G. ise olay yerinden kaçtı. Sesleri duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Salih G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kezban G.'nin cansız bedeni ise olay yerindeki incelemelerin ardından Gebze Adli Tıp Morguna kaldırılacak.
Polis şüpheli Bahri G.'yi arıyor.

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