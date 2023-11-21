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İYİ Parti'nin CHP ile ittifak şartı şekillendi Akşener'e yakın isim konuştu

İYİ Parti'nin CHP ile ittifak şartı şekillendi Akşener'e yakın isim konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yakın bir isim CHP ile ittifak şartına ilişkin "2019’daki gibi olmaz. Eğer Kadıköy’ü, Şişli’yi veriyorsak Bakırköy’ü alırız. Öyle bize AK Parti ve MHP’nin karşısında kazanamayacağız belediyelerle ilgili teklifleri konuşma konusu bile değil” dedi."

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Yerel seçimler yaklaşırken Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti arasında ittifak olup olmayacağı tartışılıyor.

tv100'de Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında konuşan tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel, Akşener'e yakın bir isimden aldığı bilgileri aktardı. 

"2019'daki gibi olmaz"

Deniz Gürel, görüşmeyi "Önemli bir bilgi vereyim. Sayın Özgür Özel’le Sayın Meral Akşener önümüzdeki günlerde görüşecek. Bu görüşmede illaki bir siyasi tasarım konuşulacak. Parti 81 ilde kendi adaylarımızı çıkaracağız dedi. Bu karar değişmeyecek bir karar değil. Akşener’e çok yakın bir isimle görüşmemizde bana ittifak olabilme koşuluyla ilgili “İttifaka şuan uzağız, partimiz aldığı genel idare kurulunu bugün uygulamaya aşamasında ancak ittifak şartı oluşursa bunun koşulu 2019’daki gibi olmaz. Eğer Kadıköy’ü, Şişli’yi veriyorsak Bakırköy’ü alırız. Öyle bize AK Parti ve MHP’nin karşısında kazanamayacağız belediyelerle ilgili teklifleri konuşma konusu bile değil” dedi." sözleriyle aktardı. 

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