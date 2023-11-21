BIST 8.005
DOLAR 28,80
EURO 31,59
ALTIN 1.844,73
HABER /  GÜNCEL

Bakan Yerlikaya açıkladı! 7 ilde uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 ilde düzenlenen Narkogüç-36 operasyonlarında uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerine yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 ilde düzenlenen Narkogüç-36 operasyonlarında uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüpheli şahsın yakalandığını belirterek, bu operasyonlarda 2 ton 350 kilogram uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında, 468 kilo 450 gram sıvı metamfetamin, 6 kilo 200 gram kristal metamfetamin ele geçirildi. 3 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda; 17 kilogram skunk, 1 zehir taciri yakalandı. Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında 1 ton 150 kilogram esrar, 1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında 330 kilogram skunk, 1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında 64 kilogram skunk, 1 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyon kapsamında 65,5 kilogram skunk, 4,5 kilogram skunk ele geçirildi. 5 zehir taciri şüpheli şahıs yakalandı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda; 178 kilogram metamfetamin, 8 kilo eroin, 24 kilogram morfin, 11 kilogram esrar, 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda 10 kilogram skunk ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonlarda 6 kilogram skunk ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polisimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Manisa'da anne kızı telle boğdu, cesetleri asansöre attı! Katil komşu nedenini itiraf etti
Foto Galeri Manisa'da anne kızı telle boğdu, cesetleri asansöre attı! Katil komşu nedenini itiraf etti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri 1. Amatör Küme 8. hafta tamamlandı
Kayseri 1. Amatör Küme 8. hafta tamamlandı
2014 SPK Uzman Yardımcılığı Sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı kararı
2014 SPK Uzman Yardımcılığı Sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı kararı
Aksaray'da doktorların park kavgası! Meslektaşını göğsünden bıçakladı
Aksaray'da doktorların park kavgası! Meslektaşını göğsünden bıçakladı
İstanbul’da İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
İstanbul’da İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
Hatay’ın Belen ilçesinde bir evin balkonu yandı
Hatay’ın Belen ilçesinde bir evin balkonu yandı
İYİ Parti'de taciz skandalı büyüyor! "İYİ Parti'den istifa eden ismin oğlu iki kıza tecavüz edip..."
İYİ Parti'de taciz skandalı büyüyor! "İYİ Parti'den istifa eden ismin oğlu iki kıza tecavüz edip..."
Van’da kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı
Van’da kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı
Erzincan’da koyun sürüsü ve çoban tipiye yakalandı
Erzincan’da koyun sürüsü ve çoban tipiye yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 10 bin 102 kişilik kadro açıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 10 bin 102 kişilik kadro açıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Sürücüler dikkat ulaşıma kapatıldı! Saat verildi
Sürücüler dikkat ulaşıma kapatıldı! Saat verildi
Euro 2024 elemeleri 10. hafta sonuçları 3 takım daha finallerde
Euro 2024 elemeleri 10. hafta sonuçları 3 takım daha finallerde
İYİ Parti'de taciz skandalı! Meral Akşener'in o sözlerinin arkasında mide bulandırıcı olaylar var!
İYİ Parti'de taciz skandalı! Meral Akşener'in o sözlerinin arkasında mide bulandırıcı olaylar var!