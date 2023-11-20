Manisa'da anne kızı telle boğdu, cesetleri asansöre attı! Katil komşu nedenini itiraf etti
MANİSA'nın Salihli ilçesinde oturdukları binanın asansöründe ölü bulunan Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez’in (18) katili olan komşuları Atalay Yüksel, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne ve kızını canice öldüren Atalay Yüksel ifadesinde her şeyi itiraf etti.
Salihli’nin Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'taki apartmanda meydana gelen olayda, apartmanda oturan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'in asansörde cenazeleri bina sakinleri tarafından bulundu.
Olayın ardından çok yönlü soruşturma başlatan Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı, anne ve kızının telle boğularak öldürüldüğünü tespit etti.
Yapılan araştırma neticesinde katil zanlısının Devrim Güler’in alt komşusu olan Atalay Yüksel (57) olduğu tespit edildi.
Olaydan sonra önce trenle İzmir’e, oradan da uçakla Ankara’ya kaçan Yüksel, dün akşam saatlerinde yakalanarak Salihli’ye getirildi. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde suçunu itiraf eden Yüksel, ardından Adliye’ye sevk edildi.