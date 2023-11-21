Pervin Chakar'ı dinlemeye giden Özgür Özel'in yanında İmamoğlu neden yoktu? Ahmet Hakan açıkladı

"Kürtlerin devleti olsun" diyen opera sanatçısının elini öpen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eleştiri oklarının hedefinde. Ahmet Hakan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun etkinlikte olmamasını "İmamoğlu görüntüde olmasın, Özgür Özel görüntüde olsun. Böylece İmamoğlu, olası eleştirilerin hedefi olmasın ama HDP’nin oyları da İmamoğlu’na aksın." sözleriyle değerlendirdi.

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CHP Genel Başkanı Özgün Özel'in Süreyya Opera Sahnesi'nde "Bir Opera Gecesi" dinletisine katılmasının yankıları sürüyor.

Kürtlere statü isteyen soprano Pervin Chakar'ın elini öpen Özel, HEDEP'li Pervin Buldan ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Ancak etkinlikte CHP'nin İstanbul adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olmaması dikkat çekti. Bu durumu Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Operadaki hayalet: Ekrem İmamoğlu" başlıklı yazısında değerlendirdi.

Özel'in ziyaretini HDP'nin oylarını kapmaya yönelik küçük ama önemli bir adım olarak niteleyen Hakan, mevcut CHP yönetiminin “HDP’yi kafalayalım, oyları bize gelsin, İstanbul’u alalım.” anlayışında olduğunu yazdı.

"Olası eleştirilerin hedefi olmasın"

İmamoğlu'nun konserde olmamasının nedenini ise yazar, yerel seçim sürecinde yaşanacaklara işaret ederek böyle açıkladı:

"Sanırım Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel şu konuda anlaştı:

İmamoğlu görüntüde olmasın, Özgür Özel görüntüde olsun. Böylece İmamoğlu, olası eleştirilerin hedefi olmasın ama HDP’nin oyları da İmamoğlu’na aksın. Eğer gerçekten böyle bir taktik ve strateji söz konusuysa... Ekrem İmamoğlu, yeni dönemde HDP’li etkinliklerde hep operadaki hayalet olarak kalacak."

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı