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Adana'da çamaşır makinesine gizlenmiş hafif makineli tüfek ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da çamaşır makinesine gizlenmiş hafif makineli tüfek ele geçirildi

ADANA'da, sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ardından Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü “Huzurunuz gururumuzdur” sloganıyla, kavgaya karışanların evine baskın yaptı. Baskında çamaşır makinesine gizlenmiş halde hafif makineli tüfek bulundu, hafta boyunca yapılan çalışmalarda ise 73 ruhsatsız silah daha ele geçirildi.

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Olay, 11 Kasım günü saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup sokak ortasında karşılaşınca birbirlerine ateş etmeye başladı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay kısa sürede son bulurken, şüpheliler bölgeden uzaklaştı.

Mahalledeki vatandaşların ihbarı üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Hasan Y.’nin evine baskın yapan polis, çamaşır makinesine gizlenmiş 1 hafif makineli tüfek, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile çelik yelek ve silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli Hasan Y., sorgusunda silahların kendisine ait olmadığını, çamaşır makinesine kimin koyduğunu bilmediğini öne sürdü.

73 ruhsatsız silah ele geçirildi, 14 kişi de tutuklandı

“Huzurunuz gururumuzdur” sloganını esas alan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ruhsatsız silah yakalamaları ve suçla mücadele çerçevesinde çok sayıda adrese baskın yaparken cadde ve sokaklarda yaptığı asayiş uygulaması düzenlendi.

Yapılan uygulama ve baskınlarda 5’i kurusıkı 58 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait bin 651 fişek ile 480 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Öte yandan, operasyonlarda yakalanan 14 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 8 kişi de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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