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Mudanya Belediyesi Orhan Kemal Kütüphanesi açıldı

Mudanya Belediyesi Orhan Kemal Kütüphanesi açıldı

Mudanya Belediyesi Orhan Kemal Kütüphanesi kapılarını açtı. Mudanya’ya yeni nesil kütüphane kazandırma vizyonuyla tasarlanan Orhan Kemal Kütüphanesi, zengin içerikli kitap koleksiyonlarının yanında, eğitim merkezi olarak faaliyet gösterecek.

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Türk edebiyat tarihinin önemli yazarlarından Orhan Kemal’in adı verilen, Siteler Mahallesi’nde her yaştan Mudanyalıya hizmet verecek olan Orhan Kemal Kütüphanesi açıldı. Kütüphanenin açılışı Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Orhan Kemal Müzesi’nin kurucusu, Yazar Işık Öğütçü’nün katılımıyla yapıldı.

Kütüphanenin açılışında konuşan Başkan Hayri Türkyılmaz, “Tüm çabamız, çocuklarımızın bilgiye çağdaş ve nitelikli şartlarda, eşit şartlarda ulaşabilmesi. Kentimize yeni nesil kütüphane kazandırma vizyonuyla tasarlanan Orhan Kemal Kütüphanesi, zengin içerikli kitap koleksiyonlarının yanında kültür ve eğitim merkezi olarak faaliyet gösterecek. Ömrüne çok sayıda eser sığdıran, kalemini insan ve toplum ilişkileri için kullanan, Anadolu insanının hayat mücadelelerini işleyen Yazar Orhan Kemal’in ismini kentimizde yaşatacağız. Kütüphanemizin yapımında emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Orhan Kemal’in oğlu, yazar Işık Öğütçü daha sonra kitaplarını, Mudanyalı çocuklar için imzaladı.

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