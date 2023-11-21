BIST 8.005
DOLAR 28,80
EURO 31,59
ALTIN 1.844,73
HABER /  GÜNCEL

Aydın Nazilli'de 150 bin TL değerinde zinet eşyası çalmıştı, yakalandı

Aydın Nazilli'de 150 bin TL değerinde zinet eşyası çalmıştı, yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir evden 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı tespit edilen şüpheli, kıskıvrak yakalandı.

Abone ol

Olay, Nazilli ilçesi Hamzalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın evinden farklı miktarda ve ebatlarda altın ve televizyon olmak üzere yaklaşık 150 bin TL değerindeki eşyalar, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan kamera incelemesi ve detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayının F.U. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca yapılan araştırmada şüphelinin ‘Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma’ suçundan arandığı tespit edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mudanya Belediyesi Orhan Kemal Kütüphanesi açıldı
Mudanya Belediyesi Orhan Kemal Kütüphanesi açıldı
Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'tan Şifa Hastanesi itirafı: 40-50 yıl önce
Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'tan Şifa Hastanesi itirafı: 40-50 yıl önce
Manisa’da 304 okul servis aracından 6’sına ceza kesildi
Manisa’da 304 okul servis aracından 6’sına ceza kesildi
Erzincan'da Karasu Nehri'nde 110 kiloluk turna balığı oltaya takıldı
Erzincan'da Karasu Nehri'nde 110 kiloluk turna balığı oltaya takıldı
Uluslararası Aba Güreşi Şampiyonası, Almanya'da yapıldı
Uluslararası Aba Güreşi Şampiyonası, Almanya'da yapıldı
İYİ Parti'den Mansur Yavaş çıkışı! Mansur Başkan 5 yıl daha görevde olacak
İYİ Parti'den Mansur Yavaş çıkışı! Mansur Başkan 5 yıl daha görevde olacak
İyi Parti'nin planı belli oldu, canlı yayında anlattı! Akşener'in masasındaki CHP modeli
İyi Parti'nin planı belli oldu, canlı yayında anlattı! Akşener'in masasındaki CHP modeli
Haksız işsizlik ödeneğine SGK’den denetleme yapıldı
Haksız işsizlik ödeneğine SGK’den denetleme yapıldı
Adana'da çamaşır makinesine gizlenmiş hafif makineli tüfek ele geçirildi
Adana'da çamaşır makinesine gizlenmiş hafif makineli tüfek ele geçirildi
Cuhurbaşkanı Erdoğan'ı 50+1 değişikliğine kim ikna etti? Efkan Ala'nın planı ne?
Cuhurbaşkanı Erdoğan'ı 50+1 değişikliğine kim ikna etti? Efkan Ala'nın planı ne?
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Cezayir’e gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Cezayir’e gidiyor
Gram altında tüm zamanların rekoru kırıldı! Ne kadar oldu, asıl yükseliş için tarih belli
Gram altında tüm zamanların rekoru kırıldı! Ne kadar oldu, asıl yükseliş için tarih belli