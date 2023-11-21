Aydın Nazilli'de 150 bin TL değerinde zinet eşyası çalmıştı, yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir evden 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı tespit edilen şüpheli, kıskıvrak yakalandı.

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Olay, Nazilli ilçesi Hamzalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın evinden farklı miktarda ve ebatlarda altın ve televizyon olmak üzere yaklaşık 150 bin TL değerindeki eşyalar, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan kamera incelemesi ve detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayının F.U. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca yapılan araştırmada şüphelinin ‘Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma’ suçundan arandığı tespit edildi.