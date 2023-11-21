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Bursa'da canını hiçe saydı kilometrelerce makas atarak ilerledi

Bursa'da canını hiçe saydı kilometrelerce makas atarak ilerledi

Bursa’da hafif ticari bir araç sürücüsü, trafiğin yoğun olduğu yolda herkesin canını tehlikeye attı. Kilometrelerce makas atarak ilerleyen sürücü, diğer vatandaşlar tarafından saniye saniye kayda alındı.

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Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı Mahallesi mevkiinde bir araç sürücüsü dakikalarca makas atarak ilerledi. Trafik canavarı hem kendi canını, hem de trafikte seyir halinde olan diğer araç sürücülerin canını hiçe saydı. Kilometrelerce makas atarak ilerleyen sürücü, diğer sürücülerin selektör ve kornalı ikazına aldırış etmedi. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kayda alınırken, büyük bir kazanın yaşanmaması derin bir nefes aldırdı.

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