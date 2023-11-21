İsrail soykırımı çocuklara şarkı söyleterek kabul etti! Apar topar sildiler!

GAZZE'de 46 gündür soykırım yapan ve 7 Ekim'den bu yana 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişiyi katleden İsrail'den soykırım itirafı. Çocuklara söyletilen ve soykırımın itiraf edildiği şarkıya dünyanın dört bir tarafından tepki yağınca da apar topar sildiler...

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Gazze'deki İsrail soykırımı 46'ncı gününde de can almaya devam ediyor. Geçici ateşkes için nefesler tutulmuşken İsrail'den skandal bir video geldi. Kendisine Sivil Cephe adını veren İsrailli örgüt, çocukların Gazze'deki yıkımı kutladığı ve 'bir yıl sonra orada hiçbir şey kalmayacak' sözlerine ev sahipliği yapan bir şarkı hazırladı.

Gazze Şeridi yakınlarındaki topluluklardan tahliye edilen çocuklara söyletilen şarkıya dünyanın dört bir yanından tepki yağdı. Çocuklara söyletilen şarkıdaki, "Gazze sahiline sonbahar gecesi düşüyor, uçaklar bombalıyor, yok ediyor, yok ediyor" ve "Bir yıl içinde herkesi yok edeceğiz ve sonra tarlalarımızı sürmek için geri döneceğiz." sözleri dikkat çekti.

Times of Israel 'şarkı sözlerinin yanı sıra çocuklar tarafından söylenmesi nedeniyle hem İsrail içinde hem de yurt dışında eleştirilere maruz kaldı' dedi. İsrailli gazete bu gelişmeyi ‘İsrailli çocukların ülkenin düşmanlarını 'ortadan kaldırma' şarkısını söylediği klip öfke yarattı’ başlığı ile okurlarına sundu.

Çocuklarını böyle mi yetiştiriyorlar?

Şarkının sözleri arasında "IDF, gamalı haç taşıyanları ortadan kaldırmak için sınırı geçiyor", "Hepsini yok edeceğiz" ve "Tüm dünyaya göstereceğiz" gibi cümleler de yer alıyor. Şarkı, sosyal medyada "İsrailli çocuklar Gazze hakkında soykırım şarkısı söylüyor", "Çocuklarını böyle mi yetiştiriyorlar?" gibi yorumlarla paylaşıldı.

İsrail kamu yayıncısı apar topar sildi

Tepkiler üzerine İsrail Kamu yayıncısı apar topar videoyu kaldırdı. Öte yandan Gazze Şeridi’ndeki Hükümet Sözcüsü İsmail Al-Thawabta, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 13 bin 300’ü aştığını bildirdi. Al-Thawabta, saldırılarda Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 13 bin 300’ü aştığını, bunların 5 bin 600’ünden fazlasının çocuk olduğunu açıkladı.