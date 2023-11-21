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Emekli maaşına zam için konuşulan oran belli oldu kulislerde konuşulan rakam

Emekli maaşına zam için konuşulan oran belli oldu kulislerde konuşulan rakam

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zammı için kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. Meclis'teki bütçe çalışmalarıyla beraber gözler emekli aylıklarına yapılacak zamma çevrildi. Emekliye zam oranının yüzde 50 civarında ve en düşük maaşının ise 10 bin lira olarak belirleneceği konuşuluyor.

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Meclis'te yeni yılın bütçe çalışmalarının başlamasıyla birlikte gözler, emeklilere verilecek zamma çevrildi. AK Parti'de yeni yılda emekli maaşlarıyla ilgili çalışma başladı.

Kulislerdeki iddiaya göre, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya çıkarılacak. Parti kurmayları, yılbaşında ortalama yüzde 50-52’lik bir zam beklediklerini dile getiriyorlar. Maliyenin direneceğini söyleyenlere göre bu oran yüzde 45 olacak.

Emekli çiftçiler için yeni formül

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın yazısına göre, Cumhurbaşkanının talimatıyla emekli çiftçilere ikramiye ödenmesi formülünün bulunuyor. Bunun için yasal düzenleme gerekmediği, tebliğ yayınlayarak sorunun çözüleceği ifade ediliyor. Babacan yazısında ayrıca, "Bu eksikliği öğrenen Cumhurbaşkanının ekibine kızdığını da anımsatalım" ifadelerine de yer verdi.

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