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Mersin'de Alman vatandaşlarını dolandırmışlardı, 7 kişi gözaltına alındı

Mersin'de Alman vatandaşlarını dolandırmışlardı, 7 kişi gözaltına alındı

Mersin'de bir ofisi çağrı merkezine çevirerek Alman vatandaşlarını dolandırdığı iddia edilen 7 şüpheli, gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde bir ofisi çağrı merkezi şekline dönüştürerek Alman uyruklu kişileri dolandıran şahısların olduğunu belirledi. Bunun üzerine şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 40 fişek, 16 cep telefonu, 16 laptop, 6 flaş bellek, 20 banka kartı, 12 sim kart, 10 hafıza kartı, 1 yüksek kapasite harici disk, 5 ajanda ile Alman vatandaşların kimlik ve banka kart bilgileri yazılı dokümanlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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