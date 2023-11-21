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Konya'da lastiği patlayan motosiklet devrildi, 1 kişi yaralandı

Konya'da lastiği patlayan motosiklet devrildi, 1 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu sürücünün kullandığı (30) 42 ASZ 800 plakalı motosiklet, seyir halindeyken ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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