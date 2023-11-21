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Bursa'da 22 yıldır ekmeğini balıkçılıktan çıkartıyor, hayatı kısa film oldu

Bursa'da 22 yıldır ekmeğini balıkçılıktan çıkartıyor, hayatı kısa film oldu

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 21 Kasım Dünya Balıkçılar Günü’nde 22 yıldır gölden balık tutarak geçimini sağlayan Ömer Bilgi’nin hayatını kısa film haline getirdi.

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Mustafakemalpaşa’da 22 yıldır aralıksız gölden balık tutarak geçimini sağlayan Ömer Bilgi’nin yaşam dolu hikâyesi hayranlık uyandırıyor. Mustafakemalpaşa’nın Kumkadı Mahallesi’nden, Uluabat Gölü’nün ganimetlerinden yararlanan 63 yaşındaki Ömer Bilgi gölden geçimini sağlayarak 2 çocuğunu üniversitede okuttu. Sabahın ilk ışıklarında güne başlayan Ömer Reis kayığıyla çarşaf gibi olan göle açılarak, ağ atıyor.
Gölde sazandan, turnaya, karabalıktan yılan balığına ara ara kerevite denk geldiğini ifade eden Bilgi, “22 senedir aralıksız gölden para kazanıyorum. Hava şartlarına göre kimi zaman 300 kimi zaman 100 kilo balık tutuyorum. İki evladımı bu gölden sağladığım kazançla üniversiteye gönderdim. Bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

22 yıldır özveriyle sürdürdüğü mesleğinde her gün gün doğmadan göle açtıkları ağı, ertesi gün topladığını belirten Bilgi, avladıkları balıkları, mahalle kahveleri, lokantalara satarak geçimini sağlıyor. Hem kendi geçimini sağlayan aynı zamanda çevresinde ki can dostlarını düşünen Ömer Bilgi, hem göldeki pelikanları hem de mahallesinde ki kedileri de besliyor. Ömer Reis’in en büyük sitemi ise doğa kirliliği, “Gölleri kirletmeyin. Daha birçok genç bu gölden çok ekmek yiyecek” dedi.

Balıkçı Ömer Bilgi’nin 22 yıllık yaşam dolu hikâyesini kayıt altına alınmasını sağlayan Başkan Kanar, “Başta Ömer Bilgi olmak üzere tüm balıkçıların gününü kutluyorum. Mustafakemalpaşa’mız Türkiye’nin tüm güzelliklerini içerisinde barındırıyor. Doğasıyla tarım ürünleriyle, yöresel lezzetleriyle misafirlerimize adeta turizm şöleni oluşturuyoruz. 22 yıldır geçimini Uluabat Gölü’nün nimetlerinden yararlanarak, geçimini sağlıyor. Mustafakemalpaşa’mızın verimli topraklarından geçimini sağlayan tüm üreticimize, çiftçimize selam olsun” diye konuştu.

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