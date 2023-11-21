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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Anayasanın değişmesi elzemdir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Anayasanın değişmesi elzemdir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı sunumda yeni anayasaya ilişkin bir sunum yaptı. Mevcut anayasada 184 değişiklik gerçekleştirildiğine işaret eden Tunç, “Anayasamız yamalı bir bohça haline gelmiştir.” şeklinde konuştu.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütçe maratonu sürüyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün Adalet Bakanlığı’nın bütçesi görüşülüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bütçe görüşmeleri sırasında bir sunum gerçekleştirdi. Bakan Tunç, sunum sırasında yeni anayasaya yönelik açıklamalarda bulundu.

Anayasanın yenilenmesi elzemdir.”

“Yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğumuz açıktır.” diyen Bakan Tunç, “Darbe döneminde hazırlanan mevcut anayasanın, hukukun üstünlüğünü esas alan bir anlayışla, hak ve özgürlükler çerçevesinde yenilenmesi elzemdir.” şeklinde konuştu.

Mevcut anayasada bugüne kadar 19 değişiklik paketiyle, 184 değişiklik yapıldığına dikkat çeken Bakan Tunç, “Anayasamız yamalı bir bohça haline gelmiştir.” dedi.

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