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İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu: 20 ölü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu: 20 ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’na gerçekleştirdiği saldırı sonucu 20 kişi hayatını kaybetti. Gazze Şeridi’ndeki operasyonda ölen İsrailli asker sayısı ise 68’e yükseldi.

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İsrail, hedef gözetmeksizin Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını 45. gündür sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda iki evi hedef aldı. Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kara operasyonunda ölen asker sayısı 68 oldu
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Gazze’deki kara operasyonunda 2 askerin daha öldüğü, ölen asker sayısının 68’e yükseldiği bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana ise 383 askerin öldüğü aktarıldı.

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