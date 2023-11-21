Görüntülere bakın! 8 ilde kar yağışı etkili oluyor: Ulaşımda aksamalar yaşanıyor
TÜRKİYE'nin doğusunda kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Ağrı, Kars, Ardahan, Van, Erzurum, Bitlis, Hakkari ve Karadeniz’de Kastamonu’da kar yaşamı olumsuz etkiliyor. Bölgede bazı yollarda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Yurdun doğusunda kar ve tipi etkili oluyor. Ağrı, Kars, Ardahan, Van, Erzurum, Bitlis ve Hakkari ile Karadeniz’de Kastamonu’da etkili kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, trafik kazaları yaşandı. Kars’ta kayganlaşan yolda TIR’a çarpan takside 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Bayburt - Erzurum karayolundaki Kop Geçidi’nde ulaşımda aksamalar yaşandı. Erzurum’un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Van’daki yoğun yağış nedeniyle uçak seferleri rötarlı gerçekleşti.
Bitlis ve Hakkari'de yoğun kar
Bitlis ve Hakkari’nin Yüksekova ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Bitlis kent merkezi, yoğun yağış nedeniyle beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu Yüksekova - Şemdinli yolundaki Haruna Geçidi’nde birçok araç yolda kaldı. Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, kar küreme çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, yol yeniden trafiğe açılırken, bölgede yağışla birlikte fırtına da yaşamı olumsuz etkiledi.
Kars
Kars'ta akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır ve Kars-Ardahan kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor. Arpaçay ilçesine bağlı, Akmazdam, Aydıngün, Gülyüzü, Taşbaşı, Taşlıağıl köy yollarında ise ulaşım sağlanamıyor. Kar yağışı bölgede etkisini sürdürüyor.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sürücülerden kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istedi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise zinciri bulunmayan tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor. Bu arada Kars-Iğdır kara yolunun Hanlar Geçidi mevkisinde Karayolları ekibinin kaza yapması sonucu ulaşım tek şeritten sağlanıyor.