Görüntülere bakın! 8 ilde kar yağışı etkili oluyor: Ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Bitlis ve Hakkari'de yoğun kar

Bitlis ve Hakkari’nin Yüksekova ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Bitlis kent merkezi, yoğun yağış nedeniyle beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu Yüksekova - Şemdinli yolundaki Haruna Geçidi’nde birçok araç yolda kaldı. Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, kar küreme çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, yol yeniden trafiğe açılırken, bölgede yağışla birlikte fırtına da yaşamı olumsuz etkiledi.