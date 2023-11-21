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Kocaeli'de aile faciası! Karısını öldürüp oğlunu ağır yaralayan kişi intihar etti

Kocaeli'de aile faciası! Karısını öldürüp oğlunu ağır yaralayan kişi intihar etti

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldüren, oğlunu da ağır yaralayan zanlı olaydan sonra intihar ederek yaşamına son verdi.

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Olay, Akse Mahallesi 528. Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahri Göksu (58) ile eşi Kezban Göksu arasında tartışma çıktı. Tartışmaya çiftin oğulları Salih Göksu'da (32) dahil oldu. Öfkelenen Bahri Göksu, tabanca ile eşine ve oğluna ateş etti. Kezban Göksu olay yerinde hayatını kaybetti, Salih Göksu yaralandı. Bahri Göksu ise olay yerinden kaçtı.

Sesleri duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Ağır yaralanan Salih Göksu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kezban Göksu'nun cansız bedeni ise olay yerindeki incelemelerin ardından Gebze Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Çiftin en küçük oğulları olayın ardından gözyaşlarına boğuldu. Genç adam yakınları ve komşuları tarafından sakinleştirildi.

İntihar etti

Olaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Bahri Göksu ile eşinin boşanma aşamasında olduğu, bu sebeple Kezban Göksu'nun bir süredir oğlu Salih Göksu'nun evinde yaşadığı öğrenildi.

Bugün sabah saatlerinde oğlu Salih Göksu'nun evine gelen şahsın tartışma sırasında cinnet getirerek olayı işlediği, ardından kendi evine giderek aynı tabanca ile intihar ettiği bildirildi.

Öte yandan, Salih Göksu'nun evli olduğu, ailesiyle aynı sitede yaşadığı ve olay sırasında evinde anne ile babasından başka kimsenin bulunmaduğı kaydedildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Kocaeli'de aile faciası! Karısını öldürüp oğlunu ağır yaralayan kişi intihar etti
Foto Galeri Kocaeli'de aile faciası! Karısını öldürüp oğlunu ağır yaralayan kişi intihar etti Galeriye Gözat
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